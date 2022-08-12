Son dakika haberleri | Buca'da Aşure Kazanları Deyişler Eşliğinde Kaynatıldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Buca’da, Muharrem ayında geleneksel hale getirilen aşure ikramı, yurttaşların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Kardeşlik ve bereketin simgesi aşure, sanatçılar Ozan Özdemir, Mustafa Eke ve Müslüm Eke’nin deyişleri eşliğinde kaynatılırken; Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Aşuremiz bedenimize şifa, soframıza bereket, derdimize derman, hepimize helal olsun” dedi.

Buca'da, Muharrem ayında geleneksel hale getirilen aşure ikramı, yurttaşların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Kardeşlik ve bereketin simgesi aşure, sanatçılar Ozan Özdemir, Mustafa Eke ve Müslüm Eke'nin deyişleri eşliğinde kaynatılırken; Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Aşuremiz bedenimize şifa, soframıza bereket, derdimize derman, hepimize helal olsun" dedi.

Çamlıkule Mahallesi'nde bulunan Aşık Mahzuni Şerif Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte sanatçılar Ozan Özdemir, Mustafa Eke ve Müslüm Eke sahne alırken; etkinliğe, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Buca İlçe Başkanı Hacer Taş Gültepe, il ve ilçe yöneticileri, meclis üyeleri ve muhtarlar da katıldı.

Dev kazanlarda kaynayan aşureler, Bucalılara ikram edildi. İkram öncesi bir konuşma yapan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Kerbela Olayı'nın bin 383 yıldır hala dinmeyen bir acı olduğunu vurgulayarak, "Hak yolundan başka yolu olmayan, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in göz bebeği torunu olan Hz. İmam Hüseyin'in ve arkadaşlarının acısı bugün de hala yürekleri yakıyor. Bizler de zulme, ayrıştırmaya ve kutuplaşmaya karşı kardeşliği savunanların mutlaka Yezid zihniyetini alt edeceğine inanıyoruz" dedi.

Başkan Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarih boyunca halkı birbirine yabancılaştırmaya çalışanlara karşı 'bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız' diyoruz. Kazanlarımızı kaynatırken 4 Kapı 40 Makam'ın da öğrettiği gibi 72 millete bir gözle bakacağız, deyişlerimizi hep bir ağızdan söyleyeceğiz. Aşuremiz bedenimize şifa, soframıza bereket, derdimize derman, hepimize helal olsun. Allah lokmamızı kabul etsin. Hızır yoldaşınız olsun."