Bodrum'daki trafik kazasında motokurye yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bodrum'daki trafik kazasında motokurye yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Eren Ayhan - Yerel
 - Güncelleme:

Bodrum'daki trafik kazasında motokurye yaralandı Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında motosikletli kurye yaralandı.

Bodrum'daki trafik kazasında motokurye yaralandı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında motosikletli kurye yaralandı.

Kaza, Konacık Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bulvar üzerinde seyreden 34 DDN 748 plakalı paket servis motosikleti, bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Devrilerek sürüklenen motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan motokuryenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bodrum'daki trafik kazasında motokurye yaralandı

Bodrum'daki trafik kazasında motokurye yaralandı

Bodrum'daki trafik kazasında motokurye yaralandı

İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan - Yerel

3. Sayfa, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title