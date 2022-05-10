Bitlis uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Haberler

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Bitlis uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Vahit Olcay - Yerel
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Bitlis uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltıBİTLİS Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Bitlis uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

BİTLİS Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde il merkezi, Tatvan ve Ahlat ilçelerindeki 10 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon neticesinde 116,73 gram metamfetamin, 0,72 gram eroin, 1.23 gram toz esrar, 2 adet suboxone sentetik ecza maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanılmıştır. Uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi.

İhlas Haber Ajansı / Vahit Olcay - Yerel

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