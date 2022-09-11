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Son dakika haberleri | Bir günde 56 bin yolcu tramvaya bindi, tüm zamanların rekoru kırıldı

Yerel Haberler

Son dakika haberleri | Bir günde 56 bin yolcu tramvaya bindi, tüm zamanların rekoru kırıldı

Son dakika yerel haberi... Kocaeli'de bir günde 56 bin 502 yolcu taşıyan tramvaylar, tüm zamanların yolcu taşıma rekorunu kırdı.

Kocaeli'de bir günde 56 bin 502 yolcu taşıyan tramvaylar, tüm zamanların yolcu taşıma rekorunu kırdı.

Akçaray, bir günde 56 bin 502 yolcu taşıyarak açıldığı günden bugüne tüm zamanların yolcu taşıma rekorunu kırdı. Her gün ortalama 3 bin kilometre yol ve 300 sefer yapan tramvaylar, vatandaşları istedikleri yere güvenle ulaştırıyor. Yoğun saatlerde 5 dakikaya kadar inen seferlerle vatandaşların durakta bekleme seviyesi minimize ediliyor. Kontrol merkezi tarafından takip edilen istasyonlar yoğunluğun olması durumunda ek sefer yönlendirerek daha hızlı ulaşım sağlanıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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