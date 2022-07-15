Son dakika haberleri: Bilecik'te selden etkilenenlere nakdi yardım yapıldı

Bilecik'te geçtiğimiz gün yaşanan sel felaketinin ardından 52 kişiye 3 ile 5 bin TL arasında nakdi yardım yapıldı.

Bilecik ve bazı ilçelerinde geçtiğimiz gün yaşanan sel felaketinde 1 kişi hayatını kaybederken, onlarca ev ve iş yeri hasar görmüştü. Bu yağış sonrası il genelinde 52 konut, 3 iş yeri ve bir araç zarar görürken, iş yerleri için 5 bin TL, evler için 3 bin TL nakit para yardımı yapıldı. AFAD tarafından yapılan tespitler sonrası gereken yardımların devam edeceği öğrenildi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel