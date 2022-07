Son dakika haberleri! Bayraktutan, Artvin'de Onkoloji Hastanesinin Ne Zaman Kurulacağını Sordu

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan Artvin'deki kanser hastalarının tedavi süreçlerinde yaşadıkları zorlukları TBMM gündemine taşıdı. Bayraktutan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde "Artvin ilinde uygun görülen bir yere Onkoloji Hastanesi kurmayı düşünüyor musunuz" sorusunu yöneltti.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Artvin ilinde kanser hastalarının tedavi süreçlerinde yaşadıkları zorlukları, TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Bayraktutan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde şunları kaydetti:

"Doğu Karadeniz bölgesinde her geçen gün artan kanser vakaları nedeni ile vatandaşlarımız Kanser hastalığı tanısıyla Hastanelere akın etmekte, tedavi için çevre illere gitmek zorunda kalmaktadır. Bölgemizde Kalp ve Damar hastalıklarından sonra ikinci sırada olan Kanser ölümleri Doğu Karadeniz'de hemen hemen her eve uğramış, her ailenin canını yakmıştır. Sadece Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 7 binin üzerinde kanser hastası olduğu, bu hastaların yüzde 70'inin Artvin ve ilçelerinden geldiği ifade edilmektedir. Günümüz şartlarında Artvin ilinden en yakın Rize iline tedavi için gidilmesinin ekonomik ve psikolojik yükü ortadadır.

"ARTVİN'DE DONANIMLI BİR ONKOLOJİ HASTANESİ KURULMALI"

Hastaların Rize iline gitmesi sebebiyle bu süreçte yaşanan ekonomik ve psikososyal sıkıntıları asgari düzeye indirmek, Artvin ilinde yaşayan vatandaşlarımızın yerinde sağlık hizmetine ulaşabilmesini sağlamak amacıyla ilk etapta Artvin Devlet Hastanesi bünyesinde tanı koyacak, tetkik ve tedavi süreçlerinin yürütülebileceği bir Onkoloji Bölümü kurulmalıdır. Ayrıca tüm mağduriyetlerin önüne geçmek için Artvin ilinde uygun görülen bir noktaya donanımlı bir Onkoloji Hastanesi kurulması adına çalışmalara ivedilikle başlanılması gerekmektedir."

"ARTVİN İLİNDE UYGUN GÖRÜLEN BİR YERE ONKOLOJİ HASTANESİ KURMAYI DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ"

CHP'li Bayraktutan, Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle şu soruları yönetti:

"Doğu Karadeniz Bölgesinde bulunan Onkoloji Hastanesi veya bölümlerinde tedavi gören kaç hasta vardır? Bu hastanelerde Artvin ili nüfusuna kayıtlı kanser tedavisi gören kaç hasta vardır? Bu hastaların yerinde sağlık hizmetine ulaşabilmesi adına Artvin devlet Hastanesi bünyesinde Onkoloji Bölümü ne zaman açılacaktır? Artvin İlinde uygun görülen bir yere Onkoloji Hastanesi kurmayı düşünüyor musunuz? İlgili konuda yürütülen herhangi bir çalışma mevcut mudur? Mevcut ise detayları kamuoyuyla paylaşır mısınız? Doğu Karadeniz'de her geçen gün artan Kanser ölümlerinin önüne geçebilmek ve Artvin Halkının sıklıkla yaşadığı Kanser hastalığına tedavi sağlayabilmek adına bölgede Onkoloji Hastanesi ne zaman açılacaktır? Bir takvim açıklar mısınız?"