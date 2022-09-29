Son dakika haberleri! Başkan Soyer, şehit aileleri ve gazilerle buluştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Şehit ve gazilere layık olmak için yüreklerini ortaya koyarak çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Soyer, "Bu vatanı, hürriyeti ve cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 19 Eylül Gaziler Günü'nde makamında konuk ettiği şehit aileleri ve gazilerle akşam yemeğinde de bir araya geldi. Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen buluşmada Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerin anısına saygı duruşunun ardından dua okundu. Organizasyonda şehit aileleri ve gazilerle sohbet eden Başkan Tunç Soyer, "Biz insanlar, kökleriyle varız. Her kim ki geçmişini bilmiyorsa, onun geleceği de yoktur. Bu yüzden geleceği inşa etmemizin yegane yolu, köklerimize sadakatten geçiyor. Bizim için kahraman gazilerimiz ve aziz şehitlerimize sadakat sadece bir görev değildir. Sadakat bizim için geçmişe ve geleceğe olan bir borçtur. Asli yaşama nedenlerimizden birdir. Çocuklarımıza onurlu bir yaşam sunmanın teminatıdır. Bugün biz burada nefes alalım diye canını ortaya koyan şehit ve gazilerimizi asla unutamayız. Unutmayız. Öyleyse hatırlamak zorundayız. Öyleyse bu kıymetli günde ve daima, onların bıraktığı mirasa ve birbirimize sımsıkı sarılmalıyız. Şehit ve gazilerimiz bu toprakların bölünmez bütünlüğü için ödenebilecek en büyük bedeli ödedi. Bu vatanı, hürriyeti ve cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacağız" diye konuştu.

"Bizi gölgenizden mahrum bırakmayın"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğünü kurarak şehit ailelerinin ve gazilerin sorunlarını çözmek için somut adımlar attıklarını ifade eden Başkan Soyer, "Şehit ve gazilerimiz, ülkemizin canıdır. Bugün eğer burada yaşıyorsak, dimdik ayaktaysak, bu sadece kendi hünerimiz değil. Şehitlerimizden manevi bir parça her birimizin içinde yaşamaya devam ediyor. Onların aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, ailelerinin acısını tüm kalbimle paylaşıyorum. Gazilerimiz, kökleri göklere uzanan ulu çınarlarımız. Hayatın kavurucu sıcağına rağmen devleşen gölgenizden bizi mahrum bırakmayın. Hakkınızı helal edin. Bilmenizi isterim ki, bizler size layık olmak için var gücümüzle çalışmaya ve yüreğimizi ortaya koymaya devam edeceğiz" sözlerine yer verdi.

Buluşmaya Başkan Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer'in yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekilleri Kani Beko ve eşi Müberra Beko, Bedri Serter, Murat Bakan, Mahir Polat, ilçe belediye başkanları, Ege Ordusu Kurmay Başkanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, Güney Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkan Vekili Deniz Albay Cüneyt Çividöken ve ordu mensupları, büyükelçiler ve konsoloslar, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, şehit aileleri ve gazi derneklerinin başkanları ve üyeleri katıldı. - İZMİR