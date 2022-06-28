Son dakika... Bakan Kirişçi selin vurduğu Saltukova'da Bir son dakika haberine göre Bakan Kirişçi selin vurduğu Saltukova'da Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi selin vurduğu Saltukova beldesinde incelemelerde bulundu. Bakan Kirişçi selin vurduğu Saltukova'da ZONGULDAK - Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi selin vurduğu Saltukova beldesinde incelemelerde bulundu. Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi sağanak yağmurla sele dönüşen Saltukova beldesinde incelemelerde bulundu. Bakan Kirişçi bir metreyi bulan sel sularında esnafları ve vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulundu. Devletin esnafının yanında olduğunu ifade eden Kirişçi, ardından bölgeden ayrıldı. İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ - Yerel Genel Yerel Güncel Haberler Son Dakika

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