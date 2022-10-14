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Son dakika haberleri... Aydın'da DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı

Yerel Haberler

Son dakika haberleri... Aydın'da DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı

Son dakika haberleri: Aydın'ın Buharkent ilçesinde DEAŞ terör örgütünde faaliyette bulunan ve Türkiye'ye de yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde DEAŞ terör örgütünde faaliyette bulunan ve Türkiye'ye de yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör suçlarının işlenmesine engel olmak, bu suçları işleyen terör örgütleri ve mensuplarıyla, bunlara yardım ve destek sağlayan, ilişki içinde bulunan veya terör suçu niteliğindeki suçlara karışan kişi ya da grupları tespit etmek amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Suriye'de DEAŞ terör örgütünde faaliyette bulunan ve Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen M.H. isimli şahıs Buharkent'te yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Buharkent Aydın Yerel Haberler Son Dakika

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