Son dakika haberleri... Anadolu Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Batman başkanlığına atama - Haberler

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Son dakika haberleri... Anadolu Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Batman başkanlığına atama

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberleri... Anadolu Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Batman başkanlığına atama

Son dakika haberleri: Anadolu Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri federasyonu Batman il başkanlığına Esat Ekremoğlu atandı.

Anadolu Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri federasyonu Batman il başkanlığına Esat Ekremoğlu atandı.

Esat Ekremoğlu ile Batman'da bir araya gelen federasyon başkanı İsmail Şehitoğlu, düzenlenen törenle temsilcilik mazbatasını Esat Ekremoğlu'na verdi. Kendisine verilen görevi layıkıyla yapmak için büyük çaba sarf edeceğini belirten Esat Ekremoğlu, bu göreve kendisini layık gören federasyon başkanı İsmail Şehitoğlu ve yönetimine teşekkür etti. - BATMAN

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