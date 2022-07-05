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Son dakika haberleri! Aksaray-Ankara Yolunda Kaza: Tır Sürücüsü Hayatını Kaybetti

ANKA - Yerel
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Son dakika haberleri... Aksaray- Ankara karayolunun 23. kilometresinde yaşanan trafik kazasında şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray- Ankara karayolunun 23. kilometresinde yaşanan trafik kazasında şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Aksaray'ın Sapmaz köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Aksaray- Ankara karayolunda seyir halinde olan Veysal Aşma (52) yönetimindeki 35 HMV 94 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Devrilen tır bir anda yanmaya başladı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler, Bağlıkaya, Topakkaya ilçelerinden ve Aksaray'dan gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sürücü Aşma ise hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı. Devrilen tırda mermer tozu olduğu öğrenildi.

ANKA / Yerel

Jandarma İtfaiye Aksaray Yerel Haberler Son Dakika

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