Son dakika haberleri! Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Katlı Otopark Projesi Devam Ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yerleşkesinde başlattığı bin 797 araç kapasiteli Katlı Otopark projesi devam ediyor.

Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan arasında imzalanan işbirliği protokolüyle, mart ayında temeli atılarak yapımına başlanan proje, yüzde 60 seviyelerine yaklaştı.

Bin 797 araç kapasiteli projede yapının dolgu ve kolon imalatları tamamlandı. Otoparkın birinci kat çalışmaları yüzde 30 oranında tamamlanırken; ekiplerin ikinci katta sürdürdüğü kalıp ve demir imalatları ise devam ediyor. Yüzde 60 seviyelerine yaklaşan projeyle, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yerleşkesindeki 13 bin 200 metrekare alan üzerine toplamda zemin artı 3 katta 54 bin 430 metrekare inşaat yapılacak.

Projenin tamamlanmasıyla, Üniversite Hastanesi'ne gelen hasta ve hasta yakınlarının yaşadıkları otopark sorunu son bulacak. Katlı otopark aynı zamanda acil afet toplanma alanı olarak da kullanılacak.