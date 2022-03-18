Batman Üniversitesinden duygulandıran Çanakkale oratoryosu

BATMAN Batman Üniversitesi tarafından Çanakkale Zaferinin 107'nci yıl dönümü nedeniyle 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı düzenlendi.

Üniversite merkez kampüs de gerçekleşen program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Şehitler anısına Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından oratoryum gösterisi gerçekleştirildi.

Batman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rohat Cebe, Çanakkale Savaşı'nın önemini anlatan bir konuşma yaptı. Şehitler Gününü idrak etmenin onurunu yaşadıklarını ifade eden Cebe, Çanakkale Savaşlarının son yüzyılın en büyük savaşlarından birisi olduğunu söyledi. Cebe, "Çanakkale, öyle bir mücadeledir ki, asırlardır yorgun düşmüş bir milletin, varlığını, bağımsızlığını devam ettirme, kaderini tayin etme savaşıdır. Çanakkale müdafaası yapıldı ve kazanıldı. Hiç şüphesiz bu zaferin tarihimizde ayrı bir yeri vardır. Atalarımız üzerlerine düşeni yerine getirdi lakin vazife onlar için bitmiş ama bizler için yeni başlamıştır. Bizler Çanakkale'de canını gözünü kırpmadan veren şanlı ecdadımızın ne için şehit olduğunu her zaman hatırlamalı ve gelecek nesillere bunu her fırsatta aktarmalıyız" dedi.