Son dakika haberleri! 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 15 Temmuz şehitleri ve diğer bütün şehitler için mevlit okutuldu.

Dilovası'nda 15Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde ilçe protokolü Diliskelesi Şehitliği'ne ziyaret gerçekleştirdi. Burada şehitlere dua eden protokol, daha sonra da şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Bu programın ardından başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere bütün şehitler için Dilovası Merkez Camii'de mevlit okutuldu. Mevlide Kaymakam Metin Kubilay, İlçe Emniyet Müdürü Turgut Yazar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Said Arı, siyasi partilerin temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel