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Son dakika haberi... Yunus timleri şehit çocuğu Egehan'a sürpriz yaptı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberi... Yunus timleri şehit çocuğu Egehan'a sürpriz yaptı

Gelen son dakika haberine göre Amasya'da motosikletli yunus timleri, 15 Temmuz şehidi Erdem Diker'in geride bıraktığı 7,5 yaşındaki oğlu Egehan'a sürpriz yaparak birlikte devriye attılar.

Amasya'da motosikletli yunus timleri, 15 Temmuz şehidi Erdem Diker'in geride bıraktığı 7,5 yaşındaki oğlu Egehan'a sürpriz yaparak birlikte devriye attılar.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesi Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi yetkilileriyle temasa geçen anne Gülsüm Diker, oğlunun polis motosikletine binmeyi çok istediğini iletti. Bunun üzerine ekipler sürpriz yapıp kapısını çaldığı Egehan'ı dışarı çıkararak birlikte sokakta devriye attı. Sevincini elindeki Türk bayrağını sallayarak gösteren minik çocuk polislere teşekkür etti.

"15 Temmuz şehitlerimizi saygıyla anıyoruz"

Egehan'a kendilerini her zaman arayabileceğini söyleyen yunus timinde görevli polis memuru Ferdi Şanlı, "Yunus polislerini çok sevdiğini söylediler. Biz de kendisini hem motosiklete bindirmek hem de ziyaret etmek amaçlı ikametine geldik. Mutlu edebildiysek ne mutlu bize" dedi.

"Bu özel günde bizi yalnız bırakmadıkları için onlara minnettarım"

Polislerin evladının yüzünü güldürdüğünü anlatan Gülsüm Diker de, "Oğlum kadar bende çok mutlu oldum. İnsan kendini yalnız olmadığını hissediyor. Oğlum her bayram buruk geçiriyordu. Bu özel günde bizi yalnız bırakmadıkları için onlara minnettarım. Allah onları korusun" şeklinde konuştu. - AMASYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Demokrasi Amasya Yerel Haberler Son Dakika

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