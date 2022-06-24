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Son dakika haberi... Yavru şahin ve yaralı leylek tedavi altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberi... Yavru şahin ve yaralı leylek tedavi altına alındı

Son dakika haber: Adıyaman'da yaralı halde bulunan leylek ile yavru şahin tedavi altına alındı.

Adıyaman'da yaralı halde bulunan leylek ile yavru şahin tedavi altına alındı.

Adıyaman merkeze bağlı bir köyde yaralı leylek ile yavru şahini fark eden vatandaşlar hayvanları muhafaza altına alarak durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede harekete geçen ekipler, belirtilen köye gelerek vatandaşlarla görüştü. Ekipler yaptıkları görüşme ve incelemelerin ardından yavru şahin ile yaralı leyleği teslim aldı. Her iki hayvan yapılacak olan bakım ve tedavilerinin ardından yeniden doğaya bırakılacağı öğrenildi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Adıyaman Yerel Haberler Son Dakika

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