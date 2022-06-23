Son dakika haberi... Yaralı yavru tilki, tedavisinin ardından doğaya salındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Yaralı yavru tilki, tedavisinin ardından doğaya salındı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi... Yaralı yavru tilki, tedavisinin ardından doğaya salındı

Son dakika haberler: DÜZCE (İHA) – Düzce'de yaralı halde bulunan yavru tilki, tedavisinin ardından doğaya salındı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de yaralı halde bulunan yavru tilki, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Düzce'de geçtiğimiz günlerde vatandaşlar tarafından ormanda bulunan yaralı yavru tilki, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklara götürüldü. Burada kontrol altına alınan, bakımı ve tedavisi yapılan yavru tilki iyileşti. Ekipler, yavru tilkiyi tedavisinin tamamlamasının ardından doğaya saldı. Bulunduğu ortama salınan yavru tilki, ormanlık alana girerek gözden kayboldu. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Düzce Yerel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title