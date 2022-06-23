Son dakika haberi... Yaralı yavru tilki, tedavisinin ardından doğaya salındı Son dakika haberler: DÜZCE (İHA) – Düzce'de yaralı halde bulunan yavru tilki, tedavisinin ardından doğaya salındı. DÜZCE (İHA) – Düzce'de yaralı halde bulunan yavru tilki, tedavisinin ardından doğaya salındı. Düzce'de geçtiğimiz günlerde vatandaşlar tarafından ormanda bulunan yaralı yavru tilki, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklara götürüldü. Burada kontrol altına alınan, bakımı ve tedavisi yapılan yavru tilki iyileşti. Ekipler, yavru tilkiyi tedavisinin tamamlamasının ardından doğaya saldı. Bulunduğu ortama salınan yavru tilki, ormanlık alana girerek gözden kayboldu. - DÜZCE İhlas Haber Ajansı / Yerel Düzce Yerel Haberler Son Dakika

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