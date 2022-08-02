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Son dakika haberi! Yaralı halde bulunan 'Kocagöz' tedavi ediliyor

Son dakika haberi! Yaralı halde bulunan 'Kocagöz' tedavi ediliyor

Son dakika haberlerine göre Kayseri'nin Develi ilçesinde bir vatandaş tarafından yol kenarında yaralı halde bulunan Kocagöz kuşu tedavi edilmek üzere Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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Kayseri'nin Develi ilçesinde bir vatandaş tarafından yol kenarında yaralı halde bulunan Kocagöz kuşu tedavi edilmek üzere Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İlçeye bağlı Sindelhöyük Mahallesinde uçma güçlüğü çeken yaralı Kocagöz kuşu, bir vatandaş tarafından yol kenarında bulunarak Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Ekiplerce teslim alınan Kocagöz kuşu Büyükşehir Belediyesine bağlı Harikalar Diyarı'nda bulunan veteriner hekimler tarafından gerekli tedavi ve bakımını yapılmak üzere teslim edildi.

Yaralı kuş gerekli tedavi ve bakımın yapılmasının ardından doğal yaşam ortamına bırakılacak. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Yerel Haberler Son Dakika

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