Son dakika haberi: Yaralı halde bulduğu yavru geyiğe bebek gibi baktı

Çorum'un Bayat ilçesinde yaşayan Mehmet Kavuncu isimli vatandaş, arazide yaralı halde bulduğu yavru kızıl geyiği biberonla besleyip tedavi edilmek üzere ekiplere teslim etti.

Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Saray köyünde yaşayan Mehmet Kavuncu, mantar toplamak için araziye çıktı. Kavuncu, arazide gezdiği sırada yaralı yavru bir geyik buldu. Kavuncu, yaralı olduğunu anladığı yavru kızıl geyiği yaşadığı köye götürdü. Bitkin düşen hayvanı önce biberonla besleyen Kavuncu, daha sonra ilçe merkezine giderek ilaç aldı. Köydeki evinde yaralı geyiğe ilk müdahaleyi yapan Kavuncu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi. Köye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Hayri Kömür ve ekipler, yaralı hayvanı teslim alarak tedavisi için Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.

"Süt verdim, su verdim kendi ellerimle besledim"

Geyik yavrusunu mantar toplamak için gittiği arazide bulduğunu söyleyen Kavuncu, "Perşembe günü mantara gitmiştik. Arazide bu güzel hayvanı gördük. Baktık yaralı. Bir süre kaçtıktan sonra yakaladık. Yavruyu kontrol ettiğimde vücudunda yaralar olduğunu ve yaralarında kurtlandığını gördüm. Tedavi ettirmek için köye getirdim. Önce hayvanı ılık su ile tamamen yıkadık. Yaraların tedavi edilmesi içinde veterinerden ilaç aldım. Süt verdik, su verdik kendi ellerimizle besledik. Daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bilgi verdik. Şimdi onlara teslim ediyoruz. Eğer doğada bıraksaydık kurtlar veya köpekler yem olurdu. Canına kıyarlardı" dedi. - ÇORUM