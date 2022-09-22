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Son dakika haberi | Yangından kaçan domuzlara Jandarma ve otelciler yardım eli uzattı

Yerel Haberler

Son dakika yerel haberine göre Yangından kaçan domuzlara Jandarma ve otelciler yardım eli uzattı Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün öğlen saatlerinde Yalancıboğaz mevkiinde çıkan yangında ormandan kaçan domuzları devriye gezen jandarmalar ve otelciler besledi.

Yangından kaçan domuzlara Jandarma ve otelciler yardım eli uzattı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün öğlen saatlerinde Yalancıboğaz mevkiinde çıkan yangında ormandan kaçan domuzları devriye gezen jandarmalar ve otelciler besledi.

Marmaris'te dün saat 12.36 da çıkan ve sabah saatlerinde kısmi olarak kontrol altına alınan yangında yanan alanlardan kaçan yaban domuzlarını devriye gezen Jandarma ekipleri kumanyalarını paylaşarak besledi. Bir otelin üst bölgesinde çıkan yangından dolayı yan taraftaki ormanlık alana gelen domuzları hem otel aşçıları hem de otel işletmecisi besledi.

Otelin aşçısı Abdullah Kahvecioğlu " Yangından önce de beslediğimiz domuzlar şimdi yavrularını da getirmişler jandarma komutanlarımızda geldiler burada yemek verdiler " dedi.

Otel işletmecisi Kemal Kesgin ise " Ben yaklaşık 14 yıldır bu domuzları besliyorum önceden 15-20 olan domuzlar yangınlarla beraber 50'yi buldu. Biz bunları evcilleştirdik kimseye zararları yok ama yangından kaçan gelenler ne yapar bilemem sadece korkumuz yola çıkarlarsa araba çarpması " diyerek sezon bitince kim besler diye endişe ettiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl - Yerel

Marmaris Jandarma Muğla Yerel Haberler Son Dakika

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