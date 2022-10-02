Son dakika haberi! Vatandaşların bulduğu yaralı ayı tedavi altına alındı Yerel Haberler Son dakika gelişmesine göre Sakarya'nın Hendek ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı ayı tedavi altına alındı. Sakarya'nın Hendek ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı ayı tedavi altına alındı. Hendek ilçesi Dikmen Yaylası'nda hareket edemeyen ayıyı fark eden vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirdi. Harekete geçen ekipler, ayıyı alarak tedavi edilmek üzere Kocaeli'de bulunan Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Arka ayaklarına basamadığını fark edilen ayı, tedavisinin ardından doğaya salınacak. - SAKARYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Doğa Koruma ve Milli Parklar Sakarya Yerel Haberler Son Dakika

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