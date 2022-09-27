Son dakika haberi! Van'da ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı Yerel Haberler Edinilen son dakika haberine göre - Van'da ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı Van'ın İpekyolu ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. - Van'da ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı VAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Merkez İpekyolu ilçesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde görgü tanıklarının ifadesine göre çıktığı ağaçtan inemeyen kedi için itfaiyeden yardım istendi. Kısa sürede bölgeye Van Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı İpekyolu Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye aracının merdiveni ağaca çıkan itfaiye eri mahsur kalan kediyi çevredeki vatandaşların meraklı bakışları arasında indirdi. İtfaiye erleri mahsur kalan kediye ekmek vererek karnını doyurdu. Yerel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kavak İpekyolu İtfaiye kedi Van Yerel Haberler Son Dakika

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