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Son dakika haberi... Vali Taşbilek, şehit bekçinin ailesine taziye ziyaretinde bulundu

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Son dakika haberine göre Vali Taşbilek, şehit bekçinin ailesine taziye ziyaretinde bulundu Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek Şişli'de düğün sahipleri arasında çıkan arbedeye müdahale ettiği sırada fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Gümüşhaneli Bekçi Oltan Koca'nın Kürtün ilçesi Taşlıca köyünde bulunan...

Vali Taşbilek, şehit bekçinin ailesine taziye ziyaretinde bulundu

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek Şişli'de düğün sahipleri arasında çıkan arbedeye müdahale ettiği sırada fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Gümüşhaneli Bekçi Oltan Koca'nın Kürtün ilçesi Taşlıca köyünde bulunan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

İstanbul Şişli'de dün gece düğün sahipleri arasındaki arbedeye müdahale ettiği sırada biber gazından etkilenerek fenalaşan bekçi Oltan Koca, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, 2 çocuk babası şehit Oltan Koca'nın Gümüşhane Kürtün İlçesi Taşlıca Köyü'ndeki ailesine ziyarette bulunarak taziye dileklerini iletti. Ziyarette, Kur'an- Kerim tilaveti okundu, şehit Koca ve tüm şehitler için dua edildi. Gümüşhaneli şehit bekçinin baba ocağına Türk Bayrağı asıldı.

Ziyarette konuşan Vali Taşbilek, vatan toprakları üzerinde huzur ve güvenin temini için görevleri sırasında canlarını feda eden şehitlerin hiçbir zaman unutulmayacağını, şehitlerin haklarının ödenemeyeceğini belirterek, "Şehit evladımız Oltan Koca'ya ve bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Değerli ailemizin acısını yürekten paylaşıyorum. Allah sabır versin ailemize. Tüm milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Uğur Aydın - Yerel

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