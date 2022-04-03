Son dakika haberi... Üzerinden tam 32 yıl geçti, şehit öğretmenin acısını ilk günkü gibi yaşıyorlar

YOZGAT (İHA) - Elazığ'ın Arıcak ilçesine bağlı Bükardı İlköğretim Okulu'nda görev yaptığı sırada eli kanlı terör örgütü PKK'nın 1990 yılında şehit ettiği öğretmenlerden İzzet Yüksel'in Yozgat'ta yaşayan ailesinin acısı dinmiyor.

Çekerek ilçesine bağlı Kuzgun köyünde 1966 yılında dünyaya gelen, ilk, orta ve lise eğitimini ilçede tamamladıktan sonra 1988 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kastamonu Eğitim Yüksekokulu'ndan mezun olan şehit öğretmen İzzet Yüksel, bir yıla yakın ilçede vekil öğretmenlik yaptı. Yüksel, bir yıl sonra Elazığ'ın Arıcak ilçesine bağlı Bükardı İlkokuluna atandı. Göreve başlamasının ardından 6 ay gibi kısa bir süre sonra Arıcak ilçesine bağlı Bükardı köyüne gündüz saatlerinde silahlı baskın düzenleyen terör örgütü PKK elemanları, daha sonra köyün ilkokuluna giderek 4 öğretmeni rehin alıp bir sınıfta topladı. Teröristler tarafından 4 öğretmen 14.04.1990 tarihinde kurşunlanarak öldürüldü. Şehit edilen öğretmenlerden biri de İzzet Yüksel oldu.

Şehit edilişinin üzerinden 32 yıl geçmesine rağmen acılarını ilk günkü gibi yaşayan Yüksel ailesi, İzzet öğretmenin Kuzgun köyündeki kabrin ziyaret edip dua okuyarak acılarını hafifletmeye çalışıyorlar. 7 çocuklu ailenin en küçüğü olan İzzet Yüksel'in ablası Emine Yüksel, kardeşinin öğretmenlik mesleğine başlamasıyla 6 ay sonra şehit edildiğini söyledi.

Kardeşinin acısını yüreğinde ilk günkü gibi hisseden Emine Yüksel, "Kardeşim Elazığ'da vuruldu, teröristler vurdu. Onları bir okula topladılar, hepsini öldürdüler. Acımız dünkü gibi taze. Ben hep hissediyorum, aklımdan, fikrimden hiç çıkmıyor. Biz 7 kardeştik, 4 kız 3 erkek. Kardeşim öğretmenliği, çocukları, görevini çok seviyordu. Kardeşim çok mazlum bir çocuktu, kardeşti. Hiç kimsenin hatırını kırmazdı" dedi.

Öğretmenlik mesleğine doyamadan kardeşinin şehit edildiğini söyleyen Emine Yüksel, şehit öğretmenin her zaman hatırlanmasını istedi. Yüksel, "Kardeşimin mezarına her zaman gidiyorum, okuyorum, dua ediyorum. Kardeşim mesleğine doymadan onu şehit ettiler. Daha 6 ayı dolmadan kardeşim şehit oldu. Kardeşimin mezarını garip bırakmasınlar, mezarına baksınlar. Yetkililerden bunu istiyorum, bayraksız bırakmasınlar, şehidimiz unutulmasın. Şehidimizi ziyaret etsinler, okusunlar. Eskiden geliyorlardı şimdi kaç senedir hiç kimse gelmiyor" şeklinde konuştu. - YOZGAT