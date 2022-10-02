Son dakika haberi | Uyuşturucuyla yakalanan 3 şahıs gözaltına alındı
Yerel Haberler
Son dakika yerel haberine göre Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Besni Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şahıs gözaltına alındı.
Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Besni Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesinde uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına yönelik polis ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde durumundan şüphelenilen 3 şahıs durdurularak arandı. Yapılan aramalarda 10.80 gram metamfetamin ve 1.51 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel