Son dakika haberi: TUZLA'DA İKİ SOKAK KESİŞİMİNDE KAZA, 2 YARALI

Tuzla'da sokak üzerinde ilerleyen bir cip ile taksi çarpıştı. Kazanın etkisiyle cip devrilirken, yaralanan 2 araç sürücüsü ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

"ÇOK SÜRAT YAPIYORLAR VE ORADA DA GEÇEN AYLARDA ÜÇ DÖRT TANE KAZA OLDU"

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Demirören Haber Ajansı / Yerel