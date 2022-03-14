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Son dakika haberi! Toplum Destekli Polis tıpçıların gününü kutladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberi! Toplum Destekli Polis tıpçıların gününü kutladı

Son dakika haberler... DÜZCE (İHA) – 14 Mart Tıp Bayramı sebebi ile Düzce Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Sağlık Müdürlüğünü ziyaret ederek, tüm sağlık çalışanların tıp bayramını kutladı.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – 14 Mart Tıp Bayramı sebebi ile Düzce Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Sağlık Müdürlüğünü ziyaret ederek, tüm sağlık çalışanların tıp bayramını kutladı.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü'ne 14 Mart Tıp Bayramı sebebi ile ziyaretler devam ediyor. Bu kapsamda Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Mart Tıp Bayramı sebebi ile Sağlık İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Sağlık İl Müdür Vekili Mevlüt Yıldız ve İl Sağlık Müdür Yardımcısı Elif Yılmaz'ı ziyaret eden Toplum Destekli Polislik şube ekipleri tüm sağlık çalışanlarının gününü kutladı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Toplum Destekli Polislik, Tıp Bayramı, 14 Mart, Düzce, Yerel, Haberler

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