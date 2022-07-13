Son dakika haberi! Togo'da kazada hayatını kaybeden Aksoy son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

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Son dakika haberi! Togo'da kazada hayatını kaybeden Aksoy son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberi! Togo'da kazada hayatını kaybeden Aksoy son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberi: Kurban çalışmaları çerçevesinde Togo'da bulduğu esnada geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişiden biri olan Ercan Ersoy, Bursa'da defnedildi.

Kurban çalışmaları çerçevesinde Togo'da bulduğu esnada geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişiden biri olan Ercan Ersoy, Bursa'da defnedildi.

Togo'daki kurban çalışmalarında görevli 5 kişiden oluşan ekibin içinde bulunduğu aracın kaza yapması sonucu Ercan Aksoy, Resul Çerezoğlu ve İbrahim Chabane hayatını kaybetti. Resmi işlemlerin ardından Bursa'ya getirilen Aksoy'un cenaze namazına Bursa milletvekilleri, belediye başkanları, STK yöneticiler, sevenleri ve yakınları katıldı. Bursa Küçük Sanayi Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aksoy, Hamitler Mezarlığına defnedildi. Aksoy'un evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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