Son dakika haberi... Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç'tan Şehit Evine Taziye Ziyareti Gelen son dakika haberine göre Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Diyarbakır’ın Lice kırsalında teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan Eskişehirli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç’un evini ziyaret ederek taziye dileklerini iletti. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Diyarbakır'ın Lice kırsalında teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan Eskişehirli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç'un evini ziyaret ederek taziye dileklerini iletti. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Diyarbakar'ın Lice ilçesi Göçer Mahallesi kırsalında 22 Haziran Çarşamba günü icra edilen Eren Abluka-18 Operasyonu'nda teröristlerle girilen çatışmada yaralanan ve sevk edildiği hastanede şehit olan Eskişehirli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç'un evini ziyaret etti. Başkan Ataç, Kırmızıtoprak Mahallesi'ndeki şehit evini ziyaretinde, şehidin ağabeyi Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Şube Müdürü Ayhan Arduç'a taziyelerini iletti. Terör örgütünü lanetleyen Başkan Ataç, Türk Milleti'nin birlik ve bütünlüğünün asla zedelenemeyeceğini söyledi. ANKA / Yerel Ahmet Ataç Jandarma Tepebaşı Yerel Haberler Son Dakika

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