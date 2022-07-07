Son dakika haberleri: Tazminat davasını geri çekmediği için öldürülen Öznur Tufan son yolculuğuna uğurlandı Son dakika haberi... Tazminat davasını geri çekmediği için öldürülen Öznur Tufan son yolculuğuna uğurlandı Dün Büyükçekmece'de bulunanan bir mobilya dükkanında, daha önceden açtığı tazminat davasını geri çekmediği gerekçesiyle öldürülen 71 yaşındaki Öznur Tufan, sevenlerinin eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Tazminat davasını geri çekmediği için öldürülen Öznur Tufan son yolculuğuna uğurlandı İSTANBUL - Dün Büyükçekmece'de bulunanan bir mobilya dükkanında, daha önceden açtığı tazminat davasını geri çekmediği gerekçesiyle öldürülen 71 yaşındaki Öznur Tufan, sevenlerinin eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Dün Büyükçekmece'de bulunan bir mobilya mağazasında, Abdullah Türkoğlu isimli şahıs tarafından, kendisine açılan tazminat davası geri çekmediği için öldürülen 71 yaşındaki Öznur Tufan, hayatını kaybetti. Bugün Büyükçekmece Aybars Ak Camiinde cenaze namazı düzenlenen Tufan, sevenlerinin eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Kılınan namazın ardından Tufan'ın naaşı Gürpınar Köyiçi mezarlığında toprağa verildi. İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat - Yerel Genel Yerel Haberler Son Dakika

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