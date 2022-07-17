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Son dakika haberi | Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik Saldırıya Uğradı

ANKA - Yerel
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Son dakika haberi | Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik Saldırıya Uğradı

Gelen son dakika haberine göre Kırıkkale Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik, ilçe merkezinde bir mahallenin muhtarı ve çocukları tarafından saldırıya uğradı.

AHMET ÜNAL

Kırıkkale Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik, ilçe merkezinde bir mahallenin muhtarı ve çocukları tarafından saldırıya uğradı.

Edinilen bilgilere göre; 4 kişilik gurup, bugün ilçe merkezinde Belediye Başkanı İsmail Bildik'e saldırarak Bildik'i darp etti. Saldırganlardan birinin mahalle muhtarı olduğu ve daha önce uyuşturucu nedeniyle cezaevinde yattığı öğrenildi. Muhtarın, İsmail Bildik'e hakaret ettiği gerekçesiyle daha önce yargılandığı ve ceza aldığı bildirildi. Üç oğluyla birlikte Belediye Başkanı'na saldıran muhtarın, silahını göstererek Bildik'i ölümle tehdit etti öne sürüldü.

Kavga çevredeki esnaf ve vatandaşların araya girmesiyle son bulurken olayda hafif şekilde yaralanan Bildik'in darp raporu aldığı ve saldırganlardan şikayetçi olduğu öğrenildi.

ANKA / Yerel

İsmail Bildik Kırıkkale Yerel Haberler Son Dakika

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