Son dakika haberi... Şırnaklı şehit törenle uğurlandı Son dakika yerel haberi... Şırnak'ın Uludere ilçesi Gülyazı köyü Beyaz Tepe bölgesinde yol çalışması sırasında el yapımı patlayıcının infilak olması sonucu şehit olan güvenlik korucusu Kerem Mehmetoğlu için tören düzenlendi. Şırnak'ın Uludere ilçesi Gülyazı köyü Beyaz Tepe bölgesinde yol çalışması sırasında el yapımı patlayıcının infilak olması sonucu şehit olan güvenlik korucusu Kerem Mehmetoğlu için tören düzenlendi. Törene, Şırnak Valisi Osman Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, kurum müdürleri ve güvenlik korucuları katıldı. Şehit Kerem Mehmetoğlu (41) naaşı, Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığına getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunulmasının ardından öz geçmişi okunarak, dualar edildi. Dualar eşliğinde helallik alınmasının ardından Mehmetoğlu'nun cenazesi, arkadaşlarının omuzlarında taşınarak helikoptere konuldu ve toprağa verilmek üzere Uludere ilçesinin Gülyazı köyüne uğurlandı. - ŞIRNAK İhlas Haber Ajansı / Yerel Uludere Şırnak Yerel Haberler Son Dakika

Haberler ›› yerel ›› Son dakika haberi... Şırnaklı şehit törenle uğurlandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.