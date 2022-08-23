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Son dakika haberi | Sinop'ta seyir halindeki araçtan iş yeri kurşunladı: O anlar kamerada

Yerel Haberler

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sinop'ta seyir halindeki araçtan iş yeri kurşunladı: O anlar kamerada Sinop'ta bir şahıs aracıyla seyir halindeyken iş yerine ateş etti.

Sinop'ta seyir halindeki araçtan iş yeri kurşunladı: O anlar kamerada

SİNOP - Sinop'ta bir şahıs aracıyla seyir halindeyken iş yerine ateş etti. Zanlı olay yerinden aracıyla hızla uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Ordu köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs aracıyla seyir halindeyken bir iş yerine ateş etti. Zanlı olay yerinden aracıyla hızlanarak uzaklaştı. İş yerinin yakınından geçen ve silah sesini duyan vatandaşlar, neye uğradıklarını şaşırdı. Gündüz vakti yaşanan olayda kimse yara almazken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Osman Aksu - Yerel

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