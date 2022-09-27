Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Büyük'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Yerel Haberler

Son dakika haberi... Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Büyük'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Son dakika yerel haberi: Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı olarak atanan Tuğgeneral Emrullah Büyük'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı olarak atanan Tuğgeneral Emrullah Büyük'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük tarafından karşılanan Vali Hacıbektaşoğlu, tören mangasını selamladı. Şeref defterini imzaladı. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Büyük'le bir süre görüşen Vali Hacıbektaşoğlu, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, başarılar diledi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Büyük ise hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Vali Hacıbektaşoğlu'na teşekkür etti. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Osman Hacıbektaşoğlu Jandarma Siirt Yerel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title