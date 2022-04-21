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Son dakika haberi... Selendi Devlet Hastanesi'nde yeni dahiliye uzmanı göreve başladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberi... Selendi Devlet Hastanesi'nde yeni dahiliye uzmanı göreve başladı

Son dakika haberi... Manisa Selendi Devlet Hastanesi'nde Dahiliye Uzmanı Dr. Feride Özkara tam zamanlı göreve başladı.

SELENDİ, MANİSA (İHA) - Manisa Selendi Devlet Hastanesi'nde Dahiliye Uzmanı Dr. Feride Özkara tam zamanlı göreve başladı.

Selendi Devlet Hastanesinde boş bulunan Dahiliye poliklinikliğine Uzman Doktor Feride Özkara'nın atanmasının ardından hasta kabulüne başladı. İlk görev yeri olması nedeniyle memnuniyetini dile getiren Özkara, "Selendi ilk görev yerim. Görev süresince her zaman canla başla çalışacağım hasta kabulüne başladım" dedi. Uzman Doktor Feride Özkara'nın atanmasıyla birlikte ilçedeki önemli bir doktor açığının kapandığı belirtilirken, hastanenin hasta yükünün hafifleyeceği ve başka hastanelere sevklerin azalacağı kaydedildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Devlet Hastanesi, Selendi, Yerel, Haberler

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