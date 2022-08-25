Son dakika haberi: Sele kapılan köpek böyle kurtarıldı Yerel Haberler Gelen son dakika haberine göre Esenyurt'ta sele kapılan köpeği vatandaşlar kurtardı. Esenyurt'ta sele kapılan köpeği vatandaşlar kurtardı. Köpeğin kurtarılma anı kameraya yansıdı. İstanbul'da gece etkili olan sağanak yağış Esenyurtta sele neden oldu. Pınar Mahallesi'nde yollar göle dönerken, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Bir köpek sel suyuna kapılıp sürüklenmeye başladı. Köpeği gören bir kişi koşarak köpeği suyun içinden kaldırıma çekti. Köpeğin kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel İstanbul Esenyurt Yerel Güncel Haberler Son Dakika

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