Son dakika haberi... Şehit ve gazi ailelerinde savaş gemisinde yemek

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı tarafından, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 40'ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehit ve gazi ailelerinin katılımıyla TCSG DOST Gemisi'nde yemekli seyir icra edildi.

40'ıncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, 17-24 Haziran tarihlerinde birçok ekinliğe imza attı. Etkinlikler dahilinde bugün de Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'nda TCSG DOST Komutanlığı Gemisi'nde şehit ve gazi ailelerinin katılımıyla yemekli seyir yapıldı.

Düzenlenen yemekli seyir hakkında konuşan EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim, "Allah milletimize ve devletimize zeval vermesin. Bugün Dost adlı savaş gemisi ile geziyoruz. Şehit aileleri ve gaziler olarak bizleri davet ettiler. Biz de bu davette devletimizin gücünü ve kudretini görme fırsatı bulduk. Bu vesile ile bizleri bu etkinliğe davet eden komutanlarımıza teşekkür ediyor, aziz şehitlerimizi şükranla anıyor, kahraman gazilerimize de sağlık ve sıhhat diliyorum" dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril ise, "Sahil Güvenlik Komutanlığımızın mavi denizlerimizdeki üstün başarıları, biz gaziler ve şehit ailelerinin gururla göğsünün kabarmasına neden oluyor. Deniz güçlerimiz bizlerin huzur ve mutluluğunu temin etmek için zaman merhumu dinlemeksizin denizlerdeki her türlü düzeni sağlamak için mücadele etmektedir. Kuruluş yıldönümüne münhasır olarak Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığımızın düzenlediği anlamlı programa katılmaktan şeref duyuyoruz" diye konuştu.

"Bizler için çok değerli bir gün"

Gazi ve şehit ailelerini gemide ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Kd. Alb. Ahmet Bahadır da şunları söyledi:

"Şehit ve gazi ailelerimiz, Sahil Güvenlik Komutanlığının 40'ıncı kuruluş yıl dönümünde bizlerle beraber olarak onurlandırdığınız için sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. 40. kuruluş yıl dönümü dahilinde sizlerle yemek yiyip, denizde seyir yaparak beraber vakit geçireceğiz. Bizler için çok değerli bir gün olacak. Sizler için de inşallah güzel bir anı olur. Katılımlarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum."

Program, konuşmaların ardından savaş gemisinin denize açılmasıyla devam etti. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Yerel