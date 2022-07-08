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Son dakika haberi | Şehit babasından duygulandıran sözler

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberi | Şehit babasından duygulandıran sözler

Son dakika haberleri... Adana'da şehit yakınları, Kurban Bayramı arifesinde şehitlikleri ziyaret ederek, şehitlerinin mezarı başında dualar etti.

Adana'da şehit yakınları, Kurban Bayramı arifesinde şehitlikleri ziyaret ederek, şehitlerinin mezarı başında dualar etti. Şehit babası Mustafa Doğanay, terör operasyonlarına tam destek vererek, "Yarın beni de götürseler hazırım. Vatanımız sağolsun" dedi.

Adana'da şehit yakınları sabah saatlerinden itibaren Asri Mezarlıkta bulunan şehitliğe geldi. Yakınları, şehitlerin mezarları başında Kur'an-ı Kerim okuyarak dualar etti. Ağrı'nın Patnos ilçesinde geçirdiği trafik kazasında 2 arkadaşıyla birlikte şehit olan Uzman Çavuş Yasin Doğanay'ın babası Mustafa Doğanay, "Bayramda şehitlerimizi ziyarete geldik. Dualarımızı okuduk, Allah'ım kabul etsin. Nur içinde yatsınlar. Bu yavrularımız vatan için, bizler için şehit oldular. Vatanımız, milletimiz, devletimiz sağolsun. Benim oğlum 2006 yılında vefat etti. O günden bu yana her zaman gelirim" diye konuştu.

Teröristlere karşı yürütülen operasyonları desteklediğini söyleyen baba Doğanay, "Askerimizle, polisimizle, bizi yönetenlerle gurur duyuyoruz. En güzel görevi yapıyorlar. Biz de hazırız. Yarın beni de götürseler hazırım. Vatanımız sağolsun" ifadelerini kullandı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kurban Bayramı Adana Yerel Haberler Son Dakika

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