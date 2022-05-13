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Son dakika haberi | Şehit ateşi Balıkesir'e düştü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberi | Şehit ateşi Balıkesir'e düştü

Son dakika haberi: Gaziantep Karkamış karakoluna düzenlenen hain terör saldırında Balıkesirli Piyade Er Oktay Salar şehit düştü.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Karkamış karakoluna düzenlenen hain terör saldırında Balıkesirli Piyade Er Oktay Salar şehit düştü.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Bakan Hulusi Akar'ın taziyesi ile yayınlanan mesajda, "Kahraman silah arkadaşımız 12 Mayıs 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan şehidin Balıkesir'in Balya ilçesine bağlı Çamavşar mahallesinden olduğu öğrenildi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gaziantep, Piyade, Terör, Şehit, Yerel, Haberler

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