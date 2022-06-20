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Son dakika haberi! Şehit ailesine Babalar Günü ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberi! Şehit ailesine Babalar Günü ziyareti

Son dakika haberler: Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, 2005 yılında Nevşehir İl Jandarma Merkez Komutanlığı'nda görevliyken devriye görevi sırasında geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan ve 28 ay tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) hayatını kaybeden Şehit...

Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, 2005 yılında Nevşehir İl Jandarma Merkez Komutanlığı'nda görevliyken devriye görevi sırasında geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan ve 28 ay tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) hayatını kaybeden Şehit Jandarma Ulaştırma Er Numan Aydın'ın, Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden babası Münip Aydın'ı Babalar Günü dolayısıyla ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Kaymakam Sağlam, "Şehitlerimizden bizlere yadigar kalan ailelerimizin her fırsatta yanında olmaya devam edeceğiz. Şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz, yaptıkları eşsiz fedakarlıklarla ülkemizin huzur ve güvenliğine en büyük katkıyı yapmışlardır. Bizler, onların hakkını ne yapsak ödeyemeyiz." dedi.

Ziyarete Kaymakam Sağlam'ın yanı sıra Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, Sosyal Hizmet Merkezi İlçe Müdür Vekili Kezban Çimen ve Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Salihli Şubesi Başkanı Rıdvan Herey de eşlik etti. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Jandarma Salihli Manisa Yerel Haberler Son Dakika

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