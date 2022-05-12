Son dakika haberi... Şehir Hastanesinde Hemşirelik Günü etkinliği

Erzurum Şehir Hastanesi çok amaçlı konferans salonunda Hemşirelik Günü ve Haftası etkinlikleri yapıldı.

Erzurum şehir hastanesi çok amaçlı konferans salonunda; Şehir Hastanesi Başhekimliği Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü ve Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi tarafından 12 Mayıs hemşirelik günü nedeni ile beyaz meleklere müzik, folklor ve sempozyumun olduğu bir etkinlik düzenlendi.

Düzenlenen programa; Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan vekili Fevzi Polat, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar,İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir,Atatürk Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan,THD Erzurum şube Başkanı Öğr. Görv. Raziye Ergin, Hastane Başhekimi Dr.Öğr.Görevlisi İbrahim Hakkı Tör hastane yönetimi ve hemşireler katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşımızın okunmasından sonra THD Erzurum şube Başkanı Öğr.Görv.Raziye Ergin, Hastane Başhekimi Dr.Öğr.Görevlisi İbrahim Hakkı Tör, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, Atatürk Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr.Ayşe Bayrakçeken Yurtcan, günün anlam ve önemine binaen birer konuşma yaparak beyaz meleklerin 12 Mayıs hemşirelik günlerini kutladılar.

Konuşmaların ardından Erzurum Aziziye Belediyesi folklor ekibi bir gösteri yaptı. Daha sonra Erzurum şehir hastanesi çalışanlarının oluşturduğu müzik grubu dinleyenlere sundukları müzik dinletisiyle katılımcıların eşliğinde keyifli dakikalar yaşattılar.

Program Hemşirelikte fark oluşturmak başlığı altında düzenlenen sempozyumun ardından katılımcılara teşekkür verilerek sona erdi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel