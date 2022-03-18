Son dakika haberi | Pursaklar'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı - Haberler

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Son dakika haberi | Pursaklar'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberi | Pursaklar'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı

Son dakika haberi: Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma programı düzenlendi.

ÇANAKKALE (İHA) - Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma programı düzenlendi.

Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi'nde düzenlenen anma programına Vali Yardımcıları Namık Kemal Nazlı ve Mustafa Erkayıran, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, İl Milli Eğitim Müdürü Harun Fatsa, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mustafa Kılıçgil, şehit aileleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

" Çanakkale, dün olduğu gibi bugün de ülkemiz ve geleceğimiz üzerine hain planlar kuranlar için hiçbir zaman unutmamaları gereken önemli bir derstir"

Anma programının açılış konuşmalarını gerçekleştiren Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Çanakkale ruhu milletimizin inancı, azmi ve kararlılığıyla hiçbir engel tanımayacağının bağımsızlığı uğruna birlik ve beraberlik içinde her şartta zafere ulaşacağının müjdecisidir. Çanakkale, dün olduğu gibi bugün de ülkemiz ve geleceğimiz üzerine hain planlar kuranlar için hiçbir zaman unutmamaları gereken önemli bir derstir Bu duygu ve düşüncelerle tarihimizde büyük önem taşıyan Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümünü kutluyor, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen anma programı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan dolu dolu içeriği ile vatandaşların beğenisini kazanırken, programda öğrencilerin ortaya koyduğu tiyatro gösterisi duygu dolu dakikaların yaşanmasına neden oldu.

Programın ardından Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla öğrenciler tarafından yapılan çalışmaların yer aldığı sergi açılışını gerçekleştiren heyet, eserleri tek tek inceledi. - ANKARA

Son dakika haberi | Pursaklar'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı

Son dakika haberi | Pursaklar'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı

Son dakika haberi | Pursaklar'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı

Son dakika haberi | Pursaklar'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı

Son dakika haberi | Pursaklar'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

milli eğitim bakanlığı, Devlet Tiyatroları, Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Yerel, Haberler

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