Son dakika haberi... Posof Kaymakamı şehit ve gaziler ailesine iftar verdi

Ardahan'ın Posof ilçesinde Ramazan etkinlikleri devam ediyor. Posof Kaymakamı Ahmed Çelik şehit ve gazi ailelerine iftar yemeği verdi.

Bir lokanta da verilen iftar yemeğine şehit ve gazi aileleriyle beraber Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, Posof Müftüsü Osman Gül ve kurum amirleri katıldı.

Müftü Osman Gül tarafından yapılan duadan sonra lokanta da sohbete devam edildi. - ARDAHAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel