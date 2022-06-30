Son dakika haberi! Polisler yolda kalan sürücüye yardım etti Gelen son dakika haberlerine göre Şanlıurfa'da polisler yolda arızalanan sürücünün otomobilini iterek yardım etti. Şanlıurfa'da polisler yolda arızalanan sürücünün otomobilini iterek yardım etti. Haliliye ilçesindeki Açıksu Caddesi üzerinde yaya geçidindeki vatandaşların geçmesini bekleyen bir sürücünün otomobili arızalandı. O esnada yolda ilerleyen Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ekipleri, araçlarını yol kenarında park ederek sürücünün yardımına koştu. Sürücüyü direksiyon başına geçiren polisler daha sonrasında otomobili iterek güvenli şekilde yolun kenarına çekilmesine yardım etti. Sürücü de polislere teşekkür etti. - ŞANLIURFA İhlas Haber Ajansı / Yerel Şanlıurfa Yerel Haberler Son Dakika

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