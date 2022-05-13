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Son dakika haberi | Polisler miniklere güvenli trafiği anlattı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberi | Polisler miniklere güvenli trafiği anlattı

Son dakika haberine göre Afyonkarahisar Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde miniklere trafik eğitimi verildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Afyonkarahisar Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde miniklere trafik eğitimi verildi.

Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri Yeni Yol İlköğretim okulunda minik öğrencilere trafik eğitimi verdi. Eğitimde çocuklara güvenli trafiğin nasıl olması gerektiği ve trafikte uyulması gerekilen kurallar hakkında bilgiler verildi. Çok sayıda öğrencinin katıldığı eğitimin farklı okullarda da yapılacağı kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Emniyet Müdürlüğü, Trafik Haftası, Karahisar, Hisarcık, Yerel, Haberler

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