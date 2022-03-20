Son dakika haberi! Polise afet eğitimi

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da afet bilincinin arttırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2022 yılının "Türkiye Afet Tatbikat Yılı" ilan edilmesiyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) tarafından afet ve acil durumlara yönelik farkındalığının oluşması amacıyla eğitimler verilmeye devam ediyor.

Birinci derece deprem bölgesinde bulunan Tekirdağ'da, afet bilincinin oluşması, acil durumlarda yapılacak ilk müdahalenin öneminin kavranması amacıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) tarafından verilen eğitimler devam ediyor. Bu kapsamda Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü personeline afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünde verilen eğitimde katılımcılara İlk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşam alanlarındaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitim kapsamında DASK, Zorunlu Deprem Sigortası, Sigortalılık Bilinci konularına da değinildi.

Öte yandan, AFAD tarafından verilen eğitimlerin kapsamının genişletilerek devam edeceği belirtildi. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel