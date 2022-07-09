Polis sokak sokak gezip bayramda çocukların yüzlerini güldürdü Polis sokak sokak gezip bayramda çocukların yüzlerini güldürdü Adana Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı'nda sokak sokak gezip çocuklara hediyeler dağıttı Adana Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı'nda sokak sokak gezip hediye... Polis sokak sokak gezip bayramda çocukların yüzlerini güldürdü Adana Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı'nda sokak sokak gezip çocuklara hediyeler dağıttı ADANA - Adana Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı'nda sokak sokak gezip hediye dağıtarak çocukların yüzlerini güldürdü. Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, Kurban Bayramı'nda polislerin sokaklarda özellikle dezavantajlı çocukların yanında olup onlara hediye vermeleri talimatını verdi. Bu talimat üzerine Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri bayramın ilk saatlerinde sokağa çıkıp çocukları buldu. Polis çocuklarla tek tek ilgilenip onlara bayram hediyesi verdi. Hediyeyi alan çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı. Polisler bir süre çocuklarla unutulmuş eski oyunlar da oynadı. Çocuklar Şube Müdürü Semra Kan'a sarılarak polis abi ve ablalarına teşekkür etti. İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - Yerel Genel Yerel Haberler

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