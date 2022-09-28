Son dakika haberi: Philadelphia'da parklar ve havuzlarda silah yasaklandı

Gelen son dakika haberlerine göre ABD'nin Philadelphia kentinde şehir parklarında ve havuzlarda silah kullanımı yasaklandı.

ABD'nin Philadelphia kentinde şehir parklarında ve havuzlarda silah kullanımı yasaklandı.

ABD'de meydana gelen silahlı saldırılara karşı yerel hükümetler de tedbir almaya başladı. Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kentinin Belediye Başkanı Jim Kenney, şehir parkları, basketbol sahaları, havuzlar gibi açık ve kapalı etkinlik ve dinlenme alanlarında silah kullanımını yasaklayan bir kararname imzaladı. Kenney, düzenlediği basın toplantısında Philadelphia'da geçtiğimiz yıl 562, bu yıl ise 400 cinayetin yaşandığını ifade etti.

Alınan karar çerçevesinde, söz konusu alanlarda çalışan görevliler silah taşıyan şahısları polise ihbar edebilecek. Polis ekipleri ise silahlı kişilerin alandan ayrılmaması durumunda, izinsiz giriş suçlamasıyla haklarında işlem başlatabilecek.

Öte yandan, Pensilvanya'daki yasalara göre yerel yönetimlerin silah mülkiyetini, nakliyesini düzenleme yetkisi bulunmuyor.

ABD'de son yıllarda artan silahlı saldırıların ardından Başkan Joe Biden, Haziran ayında silah kontrolü yasasını onaylamıştı. ABD Senatosu tarafından kabul edilen ve Biden tarafından imzalanan yasa ülkede ateşli silah satışının kısıtlanmasını ve yasa dışı silahların satışının denetlenmesini öngörüyor. - PHILADELPHIA