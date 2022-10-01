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Son dakika haberi: Özel çocuklar itfaiyesi binasını gezerek bilgi aldı

Yerel Haberler

Son dakika haberi: Özel çocuklar itfaiyesi binasını gezerek bilgi aldı

Bir son dakika haberine göre Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, özel öğrencileri konuk ederek ekipman ve donanımlar hakkında bilgi verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, özel öğrencileri konuk ederek ekipman ve donanımlar hakkında bilgi verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, acil durumların yanı sıra denetleme ve eğitim faaliyetleri dışında da vatandaşlarla bir araya geliyor. Bu çerçevede Kocaeli itfaiyesi, Kocaeli Gündüz Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin özel öğrencilerini konuk etti. Yangın, trafik kazaları ve acil durumlara müdahale için aralıksız görev yapan Kocaeli itfaiyesi, vatandaşlara hem kendilerini hem de mesleklerini tanıtma imkanı buluyor. Ziyarette özel öğrenciler, itfaiye binası ve araçlarını gezerek bilgi aldı. Özellikle itfaiye araçlarında kullanılan ekipman ve donanımları büyük bir dikkatle inceleyen özel öğrenciler, itfaiyecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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