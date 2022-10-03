Son dakika haberi... Öğrenci yurdunda yangın: Dumandan etkilenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı Yerel Haberler Son dakika haberi... Öğrenci yurdunda yangın: Dumandan etkilenen öğrenciler hastaneye kaldırıldıBİTLİS Bitlis Eren Üniversitesi kampüsünde bulunan kız yurdunda yangın çıktı. Öğrenci yurdunda yangın: Dumandan etkilenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı BİTLİS Bitlis Eren Üniversitesi kampüsünde bulunan kız yurdunda yangın çıktı. Bugün öğle saatlerinde BEÜ kampüsündeki kız yurdunun giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevler büyürken, henüz faaliyete geçmemiş olan kız yurdunun misafirhane bölümünde kalan yaklaşık 40 öğrenci tahliye edildi. Dumandan etkilenen öğrenciler ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılırken, bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. Yerel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mücahit Tarlan Eren Üniversitesi Bitlis Yerel Haberler Son Dakika

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